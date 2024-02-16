بعد عودة صلاح.. إصابة أليسون وغيابه عن مباراة ليفربول القادمة ضد برينتفورد

الجمعة، 16 فبراير 2024 - 21:31

كتب : FilGoal

أليسون بيكر

تلقى ليفربول خبرا سيئا بخصوص حارس مرماه أليسون بيكر قبل مواجهة برينتفورد يوم السبت في الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبحسب موقع "ذا أثلتيك" تعرض أليسون للإصابة في التدريبات، ولن يتمكن من المشاركة غدا السبت أمام برينتفورد.

يأتي ذلك بالتزامن مع أخبار جيدة تلقاها الريدز بعودة محمد صلاح إلى تدريبات ليفربول الجماعية عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت به مع منتخب مصر.

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وشهد يوم الثلاثاء مشاركة صلاح في التدريبات الجماعية بعد نهاية فترة التأهيل من الإصابة العضلية.

وأصيب صلاح خلال مشاركته مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا 2023، وعاد إلى ناديه وسط مشوار الفراعنة في البطولة ليبدأ مرحلة التأهيل.

وبدأ صلاح مرحلة الركض على أرض الملعب يوم الأربعاء الماضي.

ويحتل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 54 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي الذي لعب مباراة أقل.

ويملك سيتي مباراة مؤجلة ضد برينتفورد يلعبها يوم الثلاثاء، بينما يلعب ليفربول مباراة مقدمة من الجولة التالية ضد لوتون يوم الأربعاء.

ليفربول الدوري الإنجليزي أليسون بيكر
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