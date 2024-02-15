مران الأهلي - ختام الاستعدادات لمواجهة شباب بلوزداد

الخميس، 15 فبراير 2024 - 22:13

كتب : حسام نور الدين

مران الأهلي في الجزائر

اختتم الأهلي استعداداته لمباراة شباب بلوزداد في لقاء مؤجل من الجولة 4 من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مساء غد الجمعة على استاد 5 جويلية، ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وخاض الفريق مرانه الختامي اليوم على ملعب المباراة بحضور وسائل الإعلام في ربع الساعة الأولى، وفقا للقواعد المتبعة في البطولة.

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وعقد مارسيل كولر المدير الفني محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران للتأكيد على كل الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وأدى لاعبو الأهلي فقرات متنوعة، بدأت بإجراء عمليات الإحماء وجزء بدني قبل تنفيذ الجوانب الخططية خلال تدريبات الكرة.

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ويلتقي الأهلي مع شباب بلوزداد الجزائري غدا الجمعة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة الثامنة بتوقيت الجزائر، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 5 نقاط وبفارق الأهداف عن شباب بلوزداد صاحب المركز الثاني.

وتوج الأهلي باللقب في النسخة الماضية بعد أن فاز في المباراة النهائية على الوداد المغربي.

ويغيب عن قائمة الأهلي كل من أليو ديانج وأحمد نبيل كوكا وبيرسي تاو ومحمد الضاوي ووسام أبو علي بجانب غياب محمد الشناوي بسبب إصابة في الكتف.

وشهدت القائمة عودة رضا سليم بعد تعافيه من الإصابة بجانب كريم وليد.

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