تقرير: كيروش يتقدم باعتذاره عن عدم قيادة منتخب الجزائر

الخميس، 15 فبراير 2024 - 10:53

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش

تقدم كارلوس كيروش المدير الفني البرتغالي باعتذاره للاتحاد الجزائري لكرة القدم عن عدم تولي قيادة المنتخب.

وكان وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أعلن فسخ التعاقد مع بلماضي بصورة رسمية.

وكشفت قناة الحياة الجزائرية أن كيروش اعتذر رسميا عن عدم تدريب منتخب الجزائر.

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وأوضح التقرير أن محامي المدرب البرتغالي قد تواصل مساء أمس الأربعاء مع وليد صادي رئيس الاتحاد الجزائري ليبلغه بالقرار.

وأعرب محامي كيروش عن غضب المدرب البرتغالي عما يدور في الإعلام الجزائري بشأن إصابته بمرض الزهايمر وشدد على سلامته وأنه سيرسل ملفا طبيا يؤكد صحته الجيدة.

وكان موقع الجزائر سبورت قد كشف في وقت سابق عن بداية مفاوضات الاتحاد الجزائري مع كيروش لخلافة بلماضي.

وأشار التقرير إلى أن هناك اقتناع داخل الاتحاد الجزائري بالمدرب البرتغالي.

وسبق وأن قاد كيروش المنتخب المصري في النسخة قبل الأخيرة من أمم إفريقيا وحصد وقتها الوصافة بعد الخسارة من السنغال بركلات الترجيح.

جاء ذلك بعدما ودع المنتخب الجزائري كأس أمم إفريقيا 2023 من دور المجموعات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021.

وتولى بلماضي تدريب الجزائر بداية من أغسطس 2018 وقاد محاربي الصحراء للفوز بكأس أمم إفريقيا 2019 للمرة الثانية في تاريخ بلاده

وفشل بلماضي في قيادة الجزائر للتأهل لكأس العالم 2022 بعد الهزيمة ضد الكاميرون في المرحلة النهائية من التصفيات الإفريقية.

وإجمالا قاد بلماضي منتخب الجزائر في 67 مباراة فاز في 43 لقاء وتعادل في 17 مرة وهُزم سبع مرات.

وسجل منتخب الجزائر مع بلماضي 142 هدفا واستقبل 53 آخرين.

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