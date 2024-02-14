عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف عن أصعب صفقتين

كشف حسين السيد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك عن الصفقتين الأصعب خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة.

ونجح الزمالك في حل أزمة إيقاف القيد وأبرم 10 صفقات خلال فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة. (طالع التفاصيل)

وقال حسين السيد عبر أون تايم سبورتس: "رواتب الزمالك الجديدة لم تتخط 9 ملايين جنيه لأى لاعب".

وأضاف "نجحنا في كسب ثقة الجمهور وأعتقد أن صفقتي عبدالله السعيد وأحمد حمدي هما الأصعب في سوق الانتقالات".

وانضم عبد الله السعيد إلى صفوف الزمالك قادما من بيراميدز.

فيما تعاقد الزمالك مع أحمد حمدي في صفة انتقال حر بعد نهاية عقده مع مونتريال الكندي.

وأضاف "رمضان صبحي إضافة إلى أي فريق ولا خلاف على ذلك. الرغبة مشتركة بين اللاعب والنادي وأحمد سليمان المسؤول عن هذا الملف".

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم 19 فبراير الجاري ضمن الجولة 13 من مسابقة الدوري.