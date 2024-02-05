تعرف على 10 صفقات لـ الزمالك في الانتقالات الشتوية

كشف نادي الزمالك عن 10 صفقات أجراها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية في مؤتمر صحفي أقيم في مقر النادي.

وحضر حسين لبيب رئيس الزمالك ورفقته باقي أعضاء مجلس الإدارة في المؤتمر الصحفي.

وسعى مجلس إدارة القلعة البيضاء للتعاقد مع العديد من اللاعبين من أجل تغيير دماء الفريق وتحسين النتائج في البطولات المختلفة التي يشارك فيها خلال الموسم الجاري.

وأعلن الزمالك خلال المؤتمر الصحفي صفقتين جديدتين لم يتم الإعلان عنهما قبل المؤتمر وهما زياد كمال لاعب فريق إنبي ومحمد شحاتة لاعب طلائع الجيش ومنتخب مصر الأولمبي.

وأتت صفقات الزمالك كالتالي:

1- الأوغندي فرانسيس موتيابا - الرقم 40

2- تقديم محمد عاطف - الرقم 27

3- تقديم مهاب ياسر - الرقم 26

4- تقديم ياسر حمد - الرقم 3

5- تقديم زياد كمال في المؤتمر والكشف عن الفيديو للمرة الأولى

6- تقديم محمد شحاتة في المؤتمر والكشف عن الفيديو للمرة الأولى - الرقم 17

7- سيف فاروق جعفر - الرقم 21

8- أحمد حمدي - الرقم 5

9- ناصر ماهر - الرقم 22

10- عبد الله السعيد - الرقم 19