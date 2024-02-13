أراو السويسري يعلن ضم عمرو خالد بيبو على سبيل الإعارة

أعلن نادي أراو السويسري ضم عمرو خالد بيبو لاعب الأهلي على سبيل الإعارة.

وكان يحيى علي وكيل اللاعبين قد أعلن عبر FilGoal.com انتقال عمرو بيبو للفريق السويسري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء. (من هنا)

ويحتل أراو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السويسري في الدرجة الثانية برصيد 29 نقطة.

ويبتعد الفريق السويسري عن ثون الذي يحتل المركز الثاني بفارق 13 نقطة.

ويتواجد أراو في موقف صعب من أجل التأهل للعب في الدرجة الأولى (سوبر ليج) إذ يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة وهو فريق سيون.

بينما يلعب المركز الثاني ثون تصفيات للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى.

ويعتبر أراو ثالث أكثر الفريق تعرضا للهزيمة في الدوري بـ8 هزائم بعد فادوز 10 مرات وبادن 11 مرة.

وسجل الفريق خلال 21 جولة 32 هدفا وهو نفس عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه وبالتالي فارق الأهداف صفر.

وكشف يحيى علي وكيل اللاعبين أن عمرو بيبو هو ثاني لاعب ينجح في خروجه للاحتراف بعد إياد العسقلاني لاعب الإسماعيلي.

إياد العسقلاني انضم إلى فريق روستوف الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 900 ألف دولار من الإسماعيلي.