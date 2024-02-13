يحيى علي لـ في الجول: عمرو خالد بيبو إلى أراو السويسري على سبيل الإعارة

كشف يحيى علي وكيل اللاعبين عن انتقال عمرو خالد بيبو لاعب الأهلي إلى أراو السويسري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وقال يحيى علي لـFilGoal.com: "عمرو خالد بيبو جناح الأهلي مواليد 2005 ينتقل إلى أراو السويسري على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء".

وأضاف"عمرو خالد بيبو يجري الكشف الطبي حاليا، والنادي سيعلن الصفقة خلال ساعات".

وأكمل "يعتبر عمرو خالد بيبو ثاني لاعب ننجح في خروجه للاحتراف بعد إياد العسقلاني الذي انتقل إلى روستوف الروسي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية".

وأنهى حديثه قائلا: "هدفنا هو أن نخرج أكثر من لاعب للاحتراف الخارجي لتطوير مستواهم وهو من شأنه سيؤثر بالإيجاب على منتخب مصر".

إياد العسقلاني انضم إلى فريق روستوف الروسي خلال فترة الانتقالات الشتوية مقابل 900 ألف دولار من الإسماعيلي.

ويحتل أراو المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السويسري في الدرجة الثانية برصيد 29 نقطة.

ويبتعد الفريق السويسري عن ثون الذي يحتل المركز الثاني بفارق 13 نقطة.

ويتواجد أراو في موقف صعب من أجل التأهل للعب في الدرجة الأولى (سوبر ليج) إذ يتأهل صاحب المركز الأول مباشرة وهو فريق سيون.

بينما يلعب المركز الثاني ثون تصفيات للتأهل إلى دوري الدرجة الأولى.

ويعتبر أراو ثالث أكثر الفريق تعرضا للهزيمة في الدوري بـ8 هزائم بعد فادوز 10 مرات وبادن 11 مرة.

وسجل الفريق خلال 21 جولة 32 هدفا وهو نفس عدد الأهداف التي استقبلتها شباكه وبالتالي فارق الأهداف صفر.