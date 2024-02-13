بالمر يقلب الطاولة.. تشيلسي يستعيد الانتصارات بسيناريو درامي أمام كريستال بالاس

تغلب تشيلسي على كريستال بالاس بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

تقدم كريستال بالاس بهدف جيفرسون ليرما في الدقيقة 30، في شوط أول سيئ من جانب البلوز.

وتحرك ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي بتغييره الأول، حيث أتى كريستوفر نكونكو بدلا من نوني مادويكي مع انطلاق الشوط الثاني.

وسريعا أدرك كونور جالاجر التعادل في شباك فريقه السابق لفترة إعارة، في الدقيقة 47 بعد تمريرة من مالو جوستو.

وخرج تياجو سيلفا مصابا في الدقيقة 61 ليأتي ليفي كولويل بدلا منه.

وفي الدقيقة 79 حل رحيم سترلينج بدلا من نيكولاس جاكسون.

فيما حل ألفي جيلكرايست بدلا من جوستو في الدقيقة 84.

وأخيرا أتى النصر بهدف جالاجر في الدقيقة 91، بعد تمريرة حاسمة من كول بالمر.

وفي الدقيقة 94 حسم إنزو فيرنانديز المباراة بعد تمريرة أخرى من بالمر بالهدف الثالث.

وبعد خسارتين متتاليتين من ليفربول وولفرهامبتون، عاد تشيلسي للانتصارات.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 34 نقطة في المركز العاشر، فيما تجمد رصيد كريستال عند 24 نقطة في المركز الخامس عشر.