تشكيل تشيلسي - كايسيدو يقود وسط الإنقاذ من الهزيمة الثالثة على التوالي
الإثنين، 12 فبراير 2024 - 21:40
كتب : FilGoal
أعلن ماوريسيو بوتشيتينو مدرب تشيلسي عن تشكيل فريقه لمواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الأسبوع الرابع والعشرين للدوري الإنجليزي الممتاز.
وجاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: دوردي بيتروفيتش
خط الدفاع: مالو جوستو - أكسيل ديساسي - تياجو سيلفا - بن تشيلويل
خط الوسط: موسيس كايسيدو - إنزو فيرنانديز
أمامهما: نوني مادويكي - كونور جالاجر - نيكولاس جاكسون
خط الهجوم: كول بالمر
ويحتل تشيلسي المركز الحادي عشر برصيد 31 نقطة.
فيما يحتل كريستال بالاس المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.
وتلقى تشيلسي هزيمتين متتاليتين في آخر جولتين من الدوري أمام ليفربول وولفرهامبتون.
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