جوائز أمم إفريقيا - المدافع الهداف.. إيكونج أفضل لاعب في البطولة
الإثنين، 12 فبراير 2024 - 00:41
كتب : FilGoal
فاز ويليام تروست إيكونج مدافع منتخب نيجيريا بجائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2023.
وبات إيكونج أول مدافع يسجل 3 أهداف في البطولة منذ بدء إحصائياتها المفصلة.
إيكونج سجل هدف فوز نيجيريا على كوت ديفوار في دور المجموعات، وفي المباراة النهائية أمام كوت ديفوار أيضا.
وتوجت كوت ديفوار باللقب بالفوز على نيجيريا في المباراة النهائية 2-1.
وتأهلت نيجيريا إلى دور المجموعات بالمركز الثاني في مجموعة كوت ديفوار التي مرت ضمن أفضل الثوالث.
ثم تأهلت من دور الـ 16 على حساب الكاميرون، ثم تخطت أنجولا في دور الثمانية، قبل أن تجتاز جنوب إفريقيا بركلات الترجيح.
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