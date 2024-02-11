متحف أمم إفريقيا - الكأس الذهبية

النسخة الثالثة من كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ من الذهب.

النسخة الحالية للبطولة تأتي بعد نسختي كأس عبد العزيز عبد الله سالم، وكأس الوحدة الإفريقية.

الكأس تم تصميمه وصناعته في إيطاليا، وكانت الكاميرون أول المتوجين به في نسخة 2002.

وفي 2010 حصلت مصر على نسخة طبق الأصل من الكأس بعد الفوز به للمرة الثالثة على التوالي، لتحتفظ به للأبد.

وبعد قليل سنكون على موعد مع بطل جديد سيرفع تلك الكأس عاليا.

ولذلك فإن هذا الكأس الثالثة ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

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