متحف أمم إفريقيا - كأس عبد العزيز عبد الله سالم
الجمعة، 09 فبراير 2024 - 23:38
كتب : FilGoal
كأس عبد العزيز عبد الله سالم، أول كأس صنعت لـ كأس أمم إفريقيا تاريخيا.
وأطلق عليها اسم عبد العزيز عبدا لله سالم، أول رئيس للاتحاد الإفريقي تاريخيا.
منتخب مصر كان أول فائز بها، واحتفظت بها غانا للأبد بعد نسخة 1978.
وقبل يوم واحد على نهائي أمم إفريقيا 2023
ولذلك فإن هذا الكأس الأولى ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.
متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.
للتجول في متحف أمم إفريقيا مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا
نرشح لكم
أمم إفريقيا - مصدر من كاف لـ في الجول: تيسيما بدلا من جيد في مباراة المركز الثالث لهذا السبب متحف أمم إفريقيا - عود السباعي الذي طاف القارة بأكملها أمم إفريقيا - العاشرة لـ عاشور على الـ VAR في 2023.. وبيدة يدير النهائي تقارير: حكمان مصريان في القائمة الأولية لكأس العالم 2026 أمم إفريقيا - مؤتمر بروس: اللاعبون قدموا أكثر مما هو متوقع.. والعامل الذهني سيحدث الفارق أمم إفريقيا – ديسابر: اللاعبون كانوا لا يعلمون النشيد الوطني.. وسعداء باللعب ضد محليين موتسيبي : لن نتسامح مع الفساد.. والكرة الإفريقية بلغت مستوى عالميا عامر حسين: هذا موعد التوقف الدولي الأول لحسام حسن.. وعلاء نبيل لم يقدم أي مشروع