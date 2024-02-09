متحف أمم إفريقيا - كأس عبد العزيز عبد الله سالم

الجمعة، 09 فبراير 2024 - 23:38

كتب : FilGoal

منتخب مصر عام 1957

كأس عبد العزيز عبد الله سالم، أول كأس صنعت لـ كأس أمم إفريقيا تاريخيا.

وأطلق عليها اسم عبد العزيز عبدا لله سالم، أول رئيس للاتحاد الإفريقي تاريخيا.

منتخب مصر كان أول فائز بها، واحتفظت بها غانا للأبد بعد نسخة 1978.

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وقبل يوم واحد على نهائي أمم إفريقيا 2023

ولذلك فإن هذا الكأس الأولى ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

للتجول في متحف أمم إفريقيا مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا

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