متحف أمم إفريقيا - كأس الوحدة الإفريقية

السبت، 10 فبراير 2024 - 23:41

كتب : FilGoal

مصر 1998

النسخة الثانية من كأس أمم إفريقيا عبر التاريخ عُرفت باسم "كأس الوحدة الإفريقية".

الكأس عبارة عن قطعة إسطوانية مع الحلقات الأولمبية على خريطة قارة إفريقيا.

مُنح لأبطال القارة بداية من عام 1980 وحتى نسخة 2000.

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نيجيريا كانت أول المتوجين به، واحتفظت الكاميرون به مدى الحياة.

ولذلك فإن هذا الكأس الثانية ضمن مقتنيات متحف كأس أمم إفريقيا الذي يقدمه لكم FilGoal.com.

متحف أمم إفريقيا تستطيع أن تتجول داخله وتشاهد العديد من مقتنيات كأس العالم وتقرأ عنها بعض المعلومات.

للتجول في متحف أمم إفريقيا مع FilGoal.com بتقنية البانوراما اضغط هنا

كأس الوحدة الإفريقية متحف أمم إفريقيا
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