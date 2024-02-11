المندوه: نريد وضع صورة ذهنية جديدة للنادي.. وأتوقع أن يقدم السعيد موسما رائعا

أوضح حسام المندوه أمين صندوق الزمالك أن النادي يحاول تغيير الصورة الذهنية المعروفة عنه بسبب المستحقات المتأخرة سابقا.

وأعلن حازم إمام لاعب الفريق السابق نهاية أزمة مستحقاته المالية عبر FilGoal.com. (طالع التفاصيل)

وقال المندوه عبر أون تايم سبورتس 2: "حازم إمام ابن من أبناء النادي وكان له مستحقات سابقة من المواسم السابقة وعقدنا جلسة، وفي الفترة الحالية الكل يؤكد على أهمية التواصل مع أي شخص لديه مستحقات، وأعتقد أن مستحقات حازم إمام في حدود مليون جنيه".

وأكمل "نريد وضع صورة ذهنية بأننا نحترم اتفاقتنا، حتى لو كانت الديون بعيدة عن فترتنا الحالية".

وتابع "صرفنا رواتب متأخرة تصل إلى المجالس السابقة، وهذا عمل المجلس بأكمله".

وواصل "أتوقع أن عبد الله السعيد سيقدم موسما رائعا، وهو لاعب منضبط جدا وأتوقع أنه سيقدم موسم مفاجئ لجماهير الزمالك".

وأردف "الونش أصل كبير من أصول الكرة المصرية والإفريقية، وهو لاعب شجاع وبطل ورجل في الملعب ومتفاني ولديه جينات الرجولة والبطولة، الكل يدعي له وسيسافر الأحد إلى ألمانيا لإجراء الجراحة".

وأتم "سنجري تجديدات لأرضية الملعب وغرفة الملابس في ملعب أبو رجيلة بمقر النادي، وندرس ملف إنشاء مدرج للملعب في الفترة المقبلة وهو ما وعدنا به خلال الحملة الانتخابية".

ونقل الأبيض تدريباته إلى استاد الدفاع الجوي لحين نهاية التجديدات في مقر النادي.