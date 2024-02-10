حازم إمام يعلن عبر في الجول نهاية أزمة مستحقاته المتأخرة مع الزمالك

السبت، 10 فبراير 2024 - 19:58

كتب : إبراهيم رمضان

حازم إمام - المندوه - عبد الواحد السيد

أعلن حازم إمام لاعب الزمالك السابق ونائب المدير الفني لقطاع الناشئين عبر FilGoal.com نهاية أزمة مستحقاته المتأخرة.

وطالب إمام عبر حسابه على "إنستجرام" منذ أيام بالحصول على مستحقاته المتأخرة.

وقال حازم إمام لـ FilGoal.com: "عقدت اليوم جلسة مع حسام المندوه أمين الصندوق في حضور عبد الواحد السيد مدير الكرة وتوصلنا لاتفاق بالحصول على نصف مستحقاتي المتأخرة منذ فترة المجلس السابق، وجدولة النصف الآخر".

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وأضاف "إدارة الزمالك الحالية برئاسة حسين لبيب تأكدوا من وجود مستحقات متأخرة لي بعد مراجعة الأوراق، وعلى الفور خلال اجتماعي مع المندوه أكد لي الأمر، وسيتم صرف نصف مستحقاتي خلال الساعات القادمة".

وتابع "أشكر المجلس على تفهمهم موقفي، وسبب مطالبتي بمستحقاتي المتأخرة هو مروري بظروف خاصة، وخلال الفترة الماضية لم أطالب بها نظرا لظروف النادي، وانتظرت تحسن الظروف، وللتوضيح فهذه المستحقات المتأخرة طالبتها من المجلس السابق وحصلت على أكثر من موعد ولكن دون أي جديد".

وأتم "أشكر مجلس إدارة النادي برئاسة حسين لبيب على إنهاء الامر وأيضا أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، وكذلك عبد الواحد السيد مدير الكرة ومحمود عبد الرازق شيكابالا على الوقوف ومساعدتي فى إنهاء هذا الأمر".

حازم إمام عبد الواحد السيد الزمالك
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