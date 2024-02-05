تشكيل مانشستر سيتي - هالاند أساسي أمام برينتفورد.. ودوكو وجريليتش على دكة البدلاء

الإثنين، 05 فبراير 2024 - 21:13

كتب : FilGoal

إرلينج هالاند - مانشستر سيتي ضد أستون فيلا

يبدأ إيرلينج هالاند في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي أمام برينتفورد بختام الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الثالث برصيد 46 نقطة بفارق 5 نقاط عن ليفربول المتصدر، ولعب مانشستر سيتي مباراتين أقل.

ودفع بيب جوارديولا بتشكيل هجومي مكون من الخماسي بيرناردو سيلفا وفيل فودين وكيفن دي بروين وهالاند وخوليان ألفاريز.

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وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالآتي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل والكر - روبن دياش - ناثان أكي - يوشكو جفارديول

الوسط: رودري - بيرناردو سيلفا - فيل فودين

الهجوم: كيفن دي بروين - إيرلينج هالاند - خوليان ألفاريز

وحقق مانشستر سيتي الفوز في آخر أربع مباريات خاضهم الفريق بالدوري الإنجليزي.

وكان أرسنال قد أشعل صراع الصدارة بعد الفوز على ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي برينتفورد
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