قرر الاتحاد المغربي لكرة القدم تجديد الثقة في وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب بعد الخروج من بطولة أمم إفريقيا.

وخسر منتخب المغرب أمام جنوب إفريقيا في ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023، بعدما دخل البطولة كأبرز المرشحين للقب بعد حصوله على المركز الرابع في كأس العالم 2022.

ونشر الاتحاد المغربي لكرة القدم بيانا جاء على النحو التالي:

عقد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم ورئيس لجنة المنتخبات عدة اجتماعات تقييمية، بخصوص مشاركة المنتخب الوطني لكرة القدم في نهائيات كأس أمم إفريقيا مع وليد الركراكي، الذي استعرض مراحل الاستعداد لهذه المنافسة وما صاحبها من نتائج والتي توقفت عند دور ثمن النهائي وهو ما ولد لدى جميع مكونات كرة القدم المغربية شعورا بالاسف والحسرة.

كما تم الوقوف على مكامن الخلل التي كانت حاضرة في هذه المنافسة خاصة في المباراة الاخيرة أمام منتخب جنوب إفريقيا.

من جهته أكد لقجع على ضرورة الاستمرار في العمل وبذل قصارى الجهود لإعطاء المنتخب وكرة القدم المغربية المكانة التي تستحقها من أجل إسعاد الجماهير المغربية في المنافسات القادمة في مقدمتها تصفيات كاس العالم 2026 والاستعداد لنهائيات أمم إفريقيا 2025 التي ستستضيفها بلادنا في صيف السنة المقبلة.

وبالمناسبة يجدد الاتحاد المغربي لكرة القدم الثقة في الركراكي لقيادة المرحلة المقبلة، مانحة إياه كل وسائل الدعم والمؤازرة من أجل تحقيق المكانة التي تستحقها كرة القدم الوطنية بصفة عامة والمنتخب الوطني بصفة خاصة.

وانتهت مسيرة المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية، بعد خروج المغرب من البطولة.

وسبق المغرب وخرج من البطولة كل من تونس والجزائر ومصر وموريتانيا على الترتيب.

وأكمل منتخب جنوب إفريقيا عقد المتأهلين إلى دور ربع نهائي أمم إفريقيا.

وفاز منتخب جنوب إفريقيا على منافسه المغرب بهدفين دون رد في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار (طالع التفاصيل).

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