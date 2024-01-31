بطولة بلا عرب

تأهل منتخب جنوب إفريقيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار، بعدما فاز على المغرب في دور الـ16 بثنائية دون رد.

وأنتهت مسيرة المنتخبات العربية في كأس الأمم الإفريقية، بعد خروج المغرب من البطولة.

وسبق المغرب وخرج من البطولة كل من تونس والجزائر ومصر وموريتانيا على الترتيب.

ويلعب منتخب جنوب إفريقيا في دور الـ8 ضد كاب فيردي.

وصف المباراة

استعاد منتخب المغرب في التشكيل الأساسي نصير مزراوي بعد عودته من الإصابة، بينما لم يشارك حكيم زياش الذي تعرض للإصابة.

بدأ منتخب المغرب المباراة بضغط قوي ومحاولة للتسجيل المبكر ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى جنوب إفريقيا.

وسدد الظهير الأيمن لجنوب إفريقيا موكوينا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لكن ياسين بونو تألق وأبعدها إلى ركنية.

وطالب لاعبو جنوب إفريقيا بالحصول على ركلة جزاء بعد تدخل من دفاع المغرب على موكوينا لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وأهدر أمين عدلي أخطر فرصة للمغرب في الشوط الأول بعدما انفرد بالمرمى لكنه حاول مراوغة الحارس لتخرج الكرة إلى ركنية.

ومرة أخرى سدد سليم أملاح كرة أرضية مرت جوار القائم الأيمن لمرمى جنوب إفريقيا قبل نهاية الشوط الأول.

في الدقيقة الثانية من الشوط الثاني أهدر عز الدين أوناحي فرصة خطيرة أمام مرمى جنوب إفريقيا بعدما وصلت له الكرة من يوسف النصيري، لكنه سددها أعلى العارضة.

ليرد منتخب جنوب إفريقيا ويسجل الهدف الأول في الدقيقة 57 بقدم المهاجم إيفيدنس ماكجوبا.

وجاء الهدف بعدما أصبح ماكجوبا في مواجهة المرمى ليسدد بالقدم اليسرى كرة أرضية ذهبت على يسار ياسين بونو.

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عقب الهدف اندفع منتخب المغرب بقوة للهجوم من أجل التعادل، وانطلق عبد الصمد الزلزولي من ناحية اليسار ومر من الدفاع ثم سدد كرة قوية أبعدها الحارس ببراعة.

واستمرت محاولات المغرب إلى أن وصلت الدقيقة 81 الذي شهدت اشتعال المباراة.

ووصلت الكرة إلى البديل أيوب الكعبي داخل منطقة الجزاء ليسددها بقوة وتصطدم في مدافع جنوب إفريقيا.

ليتدخل كل لاعبي المغربي للاعتراض على الحكم والمطالبة بركلة جزاء.

وبالفعل يخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو ويعود ويحتسب ركلة جزاء للمغرب في الدقيقة 82.

وتقدم أشرف حكيمي لتسديد ركلة الجزاء في الدقيقة 84، وسددها بقوة كبيرة لتصطدم في العارضة ويهدر فرصة التعادل للمغرب.

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واحتسب الحكم 10 دقائق كوقت بدل ضائع وسط محاولات مستمرة من المغرب لإحراز التعادل.

ومن هجمة مرتدة عن طريق اللاعب موكوينا حصل سفيان أمرابط على الإنذار الثاني والطرد في الدقيقة 92 بعدما أعاقه وهو في طريقه إلى المرمى.

وخرج الحكم لمراجعة اللعبة في الفيديو، ليعود ويستبدل قراره ويلغي الإنذار ويشهر البطاقة الحمراء المباشرة لسفيان أمرابط.

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هدف قتل المباراة

وتولى موكوينا بنفسه تنفيذ المخالفة من أمام منطقة الجزاء ليضع الكرة في شباك ياسين بونو بطريقة رائعة محرزا هدف جنوب إفريقيا الثاني.

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ومرت الدقائق المتبقية من المباراة دون أن تتغير النتيجة ليفوز منتخب جنوب إفريقيا ويتأهل لربع النهائي.