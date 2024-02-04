منافس الأهلي – شباب بلوزداد يسقط أمام مولودية البيض بثنائية

خسر شباب بلوزداد من منافسه مولودية البيض بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ12 ضمن منافسات الدوري الجزائري.

وسجل ثنائية مولودية البيض محمد المسعدي في الدقيقة 11، وضاعف كمال بلميلود في الدقيقة 44.

وقلص أسامة درفلو النتيجة لبلوزداد في الدقيقة 70.

ويعد شباب بلوزداد منافس فريق الأهلي في المباراة المقبلة في دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي منافسه شباب بلوزداد يوم 16 فبراير المقبل في الجولة الرابعة في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتواجه الفريقان في الجولة الثالثة من البطولة ذاتها وانتهت بالتعادل دون أهداف.

ويتصدر الأهلي المجموعة الرابعة في البطولة برصيد 5 نقاط من 3 مباريات، ويأتي يانج أفريكانز في الوصافة بـ5 نقاط من 4 مباريات.

ويحتل مدياما المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات، ويتذيل شباب بلوزداد الترتيب بـ4 نقاط من 3 مباريات.