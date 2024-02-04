انتهت الدوري الإنجليزي - أرسنال (3) (1) ليفربول.. فوز يشعل الصراع

الأحد، 04 فبراير 2024 - 18:21

كتب : FilGoal

أرسنال - ليفربول

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة أرسنال ضد ليفربول في الجولة 23 من الدوري الإنجليزي.

يتواجد محمد النني على مقاعد بدلاء أرسنال، فيما يغيب محمد صلاح عن ليفربول بسبب الإصابة.

ويتصدر ليفربول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة. فيما يأتي أرسنال ثالثا برصيد 46 نقطة.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+2: جووووووووووووول تروسار يسجل الهدف الثالث

ق 88: بطاقة حمراء بعد إنذارين لإبراهيما كوناتيه

ق 83: رأسية كيفيور تأتي سهلة في يد أليسون

ق 67: جووووول مارتينيلي وخطأ فادح من أليسون

ق 56: خروج أرنولد ضمن 3 تغييرات للريدز

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: جووووول التعاااااادل.. جابريل يسجل هدفا عكسيا في شباكه

ق 14: جووووووووول أووووووووول ساكا يسجل الأول بعد متابعة انفراد ارتد من يد الحارس

بداية اللقاء

أرسنال ليفربول الدوري الإنجليزي
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