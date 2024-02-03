فقرة الساحر لم تنته.. الزمالك يعلن ضم ناصر ماهر

أعلن نادي الزمالك ضم ناصر ماهر صانع ألعاب مودرن فيوتشر، في ثاني صفقاته الشتوية.

ويأتي إعلان التعاقد بعد عبد الله السعيد القادم من بيراميدز. (طالع التفاصيل)

ووقع ماهر على عقد يمتد لمدة 4 مواسم ونصف بقميص الأبيض.

وتمت التعاقد مقابل ضم مودرن فيوتشر للثلاثي: عمرو السيسي بشكل نهائي واستعارة ثنائي الشباب عبد الله محمد وعلي ياسر لمدة موسمين ونصف .

وسيرتدي ناصر ماهر القميص رقم 22 مع الزمالك.

اللاعب البالغ 26 عاما لم يتواجد في قائمة الأبيض الإفريقية بسبب مشاركته مع فيوتشر في الكونفدرالية الموسم الجاري. (طالع من هنا)

وخاض ناصر ماهر 8 مباريات الموسم الجاري سجل هدفا وصنع آخر.

وإجمالا خاض 58 مباراة مع مودرن فيوتشر سجل 9 وصنع 16 وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى.

ناصر ماهر البالغ 26 عاما بدأ مع الأهلي وأعير لبتروجت وسموحة وانتقل في 2021 إلى مودرن فيوتشر.

وسبق أن توج مع منتخب مصر الأولمبي بلقب أمم إفريقيا تحت 23 عاما في 2019، وحصد مع الأهلي لقبي الدوري وكأس مصر.