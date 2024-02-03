على طريقة الساحر.. الزمالك يعلن التعاقد مع عبد الله السعيد

أعلن نادي الزمالك على طريقة الساحر، تعاقده مع عبد الله السعيد قادما من بيراميدز بشكل رسمي.

ويواصل الزمالك تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف الزمالك عبر موقعه الرسمي عن تعاقده مع عبد الله السعيد لمدة موسم ونصف خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وعلم FilGoal.com في وقت سابق إن الزمالك توصل لاتفاق مع بيراميدز على ضم عبد الله السعيد مقابل 15 مليون جنيه.

وكان من المفترص أن ينتهي عقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري.

وكان مصدر من الزمالك قد قال لـFilGoal.com : "متمسكون بضم عبد الله السعيد خاصة بعدما أبدى رغبة في إنهاء مسيرته بالزمالك".

وأضاف "سنحاول إتمام الصفقة رغم مغالاة بيراميدز حتى اللحظة الأخيرة. سنضم اللاعب سواء خلال فترة الانتقالات الجارية أو الصيف المقبل مجانا".

وكشف FilGoal.com في وقت سابق أن عبد الله السعيد توصل لاتفاق مع الزمالك وتنازل عن مستحقاته المتبقية لبيراميدز لإتمام انتقاله للأبيض.

عبد الله السعيد (38 عاما) خاض الموسم الجاري 14 مباراة سجل 2 وصنع 1.

ومنذ عودته من الاحتراف شارك مع بيراميدز في 183 مباراة سجل 47 هدفا وصنع 44 في جميع المسابقات.