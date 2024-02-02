خبر في الجول - بحضور الصفقات الجديدة.. الزمالك يخطر لاعبيه بموعد المران الأول

يستعد الزمالك لاستئناف منافسات الموسم الحالي بعد التعاقد مع عدة صفقات وإنهاء أزمة القيد.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أخطر لاعبيه بموعد التدريب الأول وبحضور الصفقات الجديدة.

وسيُقام هذا المران غدا السبت في مقر القلعة البيضاء.

ويأتي ذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة والمحدد لها يوم 19 فبراير.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.

ويتباين جدول ترتيب الدوري بين فرق لعبت 11 مباراة وأخرى 10 و9 و8، والأقل هو الأهلي الذي لعب 6 مباريات فقط.

وأعلن نادي الزمالك رحيل 8 لاعبين من صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بينهم عمرو السيسي وعبد الله جمعة وحاتم سكر ومحمد طارق.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق قائمة الزمالك الإفريقية بعد قيد الصفقات الجديدة. (طالع التفاصيل)