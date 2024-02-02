خبر في الجول - بحضور الصفقات الجديدة.. الزمالك يخطر لاعبيه بموعد المران الأول

الجمعة، 02 فبراير 2024 - 18:22

كتب : إبراهيم رمضان

إحماء الزمالك

يستعد الزمالك لاستئناف منافسات الموسم الحالي بعد التعاقد مع عدة صفقات وإنهاء أزمة القيد.

وعلم FilGoal.com أن الزمالك أخطر لاعبيه بموعد التدريب الأول وبحضور الصفقات الجديدة.

وسيُقام هذا المران غدا السبت في مقر القلعة البيضاء.

أخبار متعلقة:
على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين خبر في الجول - الزمالك يقطع إعارة طارق علاء محمود ممدوح لـ في الجول: أتمنى إتمام مفاوضات الزمالك.. وهذا موقف حرس الحدود الزمالك يكشف مدة غياب أحمد فتوح

ويأتي ذلك استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المقبلة والمحدد لها يوم 19 فبراير.

ويحتل الزمالك المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري المصري برصيد 11 نقطة من 8 مباريات.

فيما يحتل الإسماعيلي المركز الخامس عشر برصيد 8 نقاط من 10 مباريات.

ويتباين جدول ترتيب الدوري بين فرق لعبت 11 مباراة وأخرى 10 و9 و8، والأقل هو الأهلي الذي لعب 6 مباريات فقط.

وأعلن نادي الزمالك رحيل 8 لاعبين من صفوفه في سوق الانتقالات الشتوية الجارية، بينهم عمرو السيسي وعبد الله جمعة وحاتم سكر ومحمد طارق.

وكشف FilGoal.com في وقت سابق قائمة الزمالك الإفريقية بعد قيد الصفقات الجديدة. (طالع التفاصيل)

الزمالك نادي الزمالك الدوري المصري مران الزمالك
نرشح لكم
مدرب الزمالك الجديد - جوزيه جوميز.. رفض دوري الأبطال من أجل حلمه الإنجليزي وصاحب فلسفة مجنونة البرتغالي السادس.. جوزيه جوميز مديرا فنيا لـ الزمالك مودرن فيوتشر يعلن إصابة رفعت وغيابه 4 أسابيع الزمالك يعلن رحيل محمد عبد المنصف عن الجهاز الفني خبر في الجول - تامر مصطفى يتقدم باستقالته من تدريب إنبي على رأسهم عبد الله جمعة.. الزمالك يعلن رحيل 8 لاعبين خبر في الجول – محمود متولي للبيع في الأهلي بسبب مستحقات برونو سافيو.. في الجول يكشف حقيقة إيقاف الأهلي عن القيد
أخر الأخبار
"رؤية المملكة مطابقة لأفكاري".. راكيتيتش يكشف سر الرقم 30 مع الشباب السعودي 2 دقيقة | الوطن العربي
كأس آسيا - من يهدر يستحمل.. كوريا الجنوبية تعود في الوقت المفضل وتقصي أستراليا 24 دقيقة | آسيا
مدرب الزمالك الجديد - جوزيه جوميز.. رفض دوري الأبطال من أجل حلمه الإنجليزي وصاحب فلسفة مجنونة 48 دقيقة | الدوري المصري
البرتغالي السادس.. جوزيه جوميز مديرا فنيا لـ الزمالك ساعة | الدوري المصري
مودرن فيوتشر يعلن إصابة رفعت وغيابه 4 أسابيع ساعة | الكرة المصرية
مؤتمر أرتيتا: عدم ضم مهاجم؟ سنرى بعد لقاء ليفربول.. وسأفتقد كلوب بنهاية الموسم ساعة | الدوري الإنجليزي
آخرهم يوسف مجدي عبدالغني.. السكة الحديد يعلن 10 صفقات بانتقالات شتوية ساعة | الكرة المصرية
انتهت في أمم إفريقيا - نيجيريا (1)-(0) أنجولا.. أول أطراف المربع الذهبي ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت أمم إفريقيا - مصر (1) (1) الكونغو الديمقراطية.. أبو جبل يهدر ومباسي يسجل ومصر تودع 2 مدرب أهلي بنغازي لـ في الجول: أحبطت بعد علمي بتعاقد الزمالك مع الجلاسي 3 خبر في الجول - الزمالك يتمم إجراءات ضم ناصر ماهر من فيوتشر.. و3 لاعبين في المقابل 4 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. أبو جبل أساسي أمام الكونغو الديمقراطية وعودة النني للوسط