ديسابر على طريقة الجوهري: الفوز على مصر دفعنا للأمام.. وقبل البطولة كنا في المركز الـ 13

الخميس، 01 فبراير 2024 - 21:18

كتب : FilGoal

سيباستيان ديسابر - الكونغو الديمقراطية

أبدى سيباستيان ديسابر مدرب منتخب الكونغو الديمقراطية اعتقاده أن الفوز على مصر كان خطوة مهمة للغاية ودفعة للأمام في كأس أمم إفريقيا.

وقال ديسابر في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "حققنا إنجازين كبيرين بالفعل بالتأهل من دور المجموعات، ثم الفوز على مصر في دور الـ 16".

وأضاف "ما حققناه ليس مفاجئا فنحن نلعب في كأس أمم إفريقيا حيث جميع الفرق جيدة. اجتياز مصر شيء هام يمنحنا المزيد من الثقة".

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وأوضح "قبل انطلاق البطولة كنا في المركز الـ 13 في تصنيف إفريقيا، واليوم نحن بين أفضل 8 منتخبات في البطولة وسنواصل مطاردة طموحاتنا".

وأكمل "علينا التحسن في بعض الجوانب حيث كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف في المباريات السابقة".

واختتم "لسنا المرشحين للفوز على غينيا في المباراة المقبلة وعلينا التحلي بالتواضع والتركيز لتحقيق نتيجة إيجابية".

وكان محمود الجوهري المدير الفني التاريخي لمنتخب مصر قد اشتهر بتصريح مشابه قبل تتويج مصر بلقب الأمم عام 1998، حيث نُسب له أنه قال إنه يستهدف تحقيق المركز الـ 13، بينما في الحقيقة ما قاله كان أقرب لما قاله ديسابر اليوم.. ويمكنك التعرف على حكاية البطولة بالكامل من هنا.

وتأهل منتخب الكونغو الديمقراطية بالفوز على مصر بركلات الترجيح، بينما مرت غينيا على حساب غينيا الاستوائية بهدف في الدقيقة 98.

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