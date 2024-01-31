ليفربول يعلن توثيق الأشهر الأخيرة لكلوب في مسلسل وثائقي

الأربعاء، 31 يناير 2024 - 16:06

كتب : FilGoal

يورجن كلوب

أكد نادي ليفربول تصوير مسلسل وثائقي في الأشهر الأخيرة من رحلة يورجن كلوب مع النادي.

وأُعلن كلوب يوم الجمعة قراره بترك منصبه كمدير فني للحمر مع نهاية الموسم الجاري، بعد 9 سنوات قضاها في النادي.

وأفاد النادي عبر موقعه: "يجري حاليا تصوير مسلسل وثائقي متعدد الحلقات داخل نادي ليفربول خلال الأشهر الأخيرة ليورجن كلوب في النادي، سيتم بثه بعد نهاية موسم 2023-2024".

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وأضاف البيان "سيتعمق الإنتاج الحصري في تاريخ نادي ليفربول الغني، وارتباطه العميق بمشجعيه، ويستعرض أسباب نجاح الريدز داخل وخارج الملعب".

وأكمل "ستتابع الكاميرات كلوب وفريقه في موسمه الأخير في النادي. سيصور الفيلم الوثائقي الفريق في المناطق المتفق عليها بين المدير الفني واللاعبين، دون التعدي على المساحات الخاصة".

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وقال كلوب في تصريحات لموقع ناديه: "بما أن هذا هو موسمي الأخير، أعتقد أننا يجب أن نقدم فرصة نادرة للمشاهدين لإلقاء نظرة داخلية أكثر على ما يجعل هذا النادي مميزًا للغاية".

وأضاف "بفضل هذه السلسلة الوثائقية الجديدة، سيتمكن المشاهدون من رؤية ما أراه كل يوم في هذا النادي العظيم، وفهم هؤلاء الأشخاص الرائعين بشكل أكبر".

قبل أيام، ذكرت جريدة ميرور أن الأشهر الأخيرة من رحلة يورجن كلوب مدرب ليفربول مع النادي ستوثق في فيلم وثائقي تلفزيوني.

وأوضح التقرير أن النادي سيسمح للكاميرات بالوصول خلف الكواليس في ملعب أنفيلد وملعب تدريب النادي.

وقد يشمل الفيلم رحلة النادي في البحث عن خليفة لكلوب.

وتعاقد ليفربول مع كلوب لتدريب الفريق في شهر أكتوبر عام 2015 خلفا لبريندان رودجيرز.

وفاز كلوب مع ليفربول ببطولة واحدة من كل من الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية والسوبر الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ليفربول يورجن كلوب
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