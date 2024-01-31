أمم إفريقيا – مواعيد جميع مواجهات دور ربع النهائي
الأربعاء، 31 يناير 2024 - 01:02
كتب : FilGoal
أكمل منتخب جنوب إفريقيا عقد المتأهلين إلى دور ربع نهائي أمم إفريقيا.
وفاز منتخب جنوب إفريقيا على منافسه المغرب بهدفين دون رد في كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة في كوت ديفوار (طالع التفاصيل).
وتأهلت منتخبات:
كوت ديفوار، ونيجيريا، وكاب فيردي، ومالي، وجنوب إفريقيا، وأنجولا، والكونغو الديمقراطية، وغينيا إلى ربع نهائي أمم إفريقيا
وتأتي المواجهات كالتالي:
نيجيريا × أنجولا.. الجمعة 2 فبراير تمام الساعة 7:00 مساء.
الكونغو الديمقراطية × غينيا.. الجمعة 2 فبراير في تمام الساعة 10:00 مساء.
ويواجه منتخب كوت ديفوار منافسه مالي.. السبت 3 فبراير في تمام الساعة 7:00 مساء.
ويلعب منتخب كاب فيردي × جنوب إفريقيا.. السبت 3 فبراير الساعة 10:00 مساء.
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