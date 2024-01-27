خبر في الجول - ارتفاع أسهم جوزيه جوميز لتدريب الزمالك

أصبح البرتغالي جوزيه جوميز المرشح الأقوى في الحالي لتولي مهمة المدير الفني للزمالك في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن جوميز في اللحظة الحالية أصبح هو الاسم المفضل لدى مسؤولي الزمالك لتدريب الفريق.

وذلك مع استمرار بعض الأمور التفاوضية على راتبه الشخصي.

الزمالك كان قريبا من التعاقد مع الألماني كارل هوفكينز لكن ظهور اسم جوميز جعل أسهمه أكبر.

وأصبحت الأفضلية الآن بالنسبة لمجلس إدارة الزمالك لـ جوميز ويأتي اسم هوفكينز في المرتبة الثانية.

على أن يتم حسم ملف الجهاز الفني الجديد للزمالك في الساعات القليلة المقبلة.

جوزيه جوميز البالغ من العمر 53 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 1995 كمدرب مساعد.

وبدأ العمل كمدير فني بداية من عام 2003.

وتولى تدريب العديد من الأندية الأوروبية والعربية أبرزها رايو آفي البرتغالي وريدينج الإنجليزي وألميريا الإسباني.

وفي الوطن العربي تولى تدريب أهلي جدة والتعاون في السعودية. وبني ياس الإماراتي.

وعمل أيضا كمدرب مساعد في بورتو البرتغالي ومالاجا الإسباني وباناثانيكوس اليوناني.

كما كان قريبا من تولي تدريب الأهلي في عام 2018.

حوار في الجول - جوزيه جوميز: تراجعت عن تدريب الأهلي لهذا السبب