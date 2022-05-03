حوار في الجول – جوميز: تراجعت عن تدريب الأهلي لهذا السبب.. ومصطفى فتحي يستحق اللعب في أوروبا

الثلاثاء، 03 مايو 2022 - 18:42

كتب : محمود حمدي

جوزيه جوميز مدرب التعاون

تحدث المدرب البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني السابق لنادي التعاون عن كواليس رحيله المفاجئ عن تدريب الفريق السعودي و تراجعه عن تدريب الأهلي في عام 2018.

مصطفى فتحي

النادي : التعاون

الأهلي

وأقال التعاون جوزيه جوميز نهاية شهر مارس الماضي رغم تأهل الفريق إلى دور المجموعات بدوري أبطال آسيا وأسند المهمة للهولندي جون فان بروم.

وقال جوميز لـ FilGoal.com: "إدارة التعاون وحدها المسؤولة عن قرار رحيلي الفريق كان يسير بشكل جيد ولا أعلم السبب الحقيقي لهذا القرار".

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وأضاف "تمنيت استكمال مهمتي مع الفريق خاصة المشاركة في دوري أبطال آسيا، أعلم قدرات اللاعبين جيدا واخترت بنفسي الصفقات الجديدة في الانتقالات الشتوية وكذلك لدي الخبرة الكافية في الدوري السعودي وجولاته النهائية لكن في النهاية علي تقبل ما حدث".

ويحتل نادي التعاون المركز الـ13 برصيد 26 نقطة قبل 5 جولات من نهاية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين كما ودع دوري أبطال آسيا من دور المجموعات.

وكشف جوميز سبب تراجعه عن تدريب النادي الأهلي عام 2018 قائلا: "الأهلي فريق كبير جدا وظروف عائلية خاصة حرمتني من فرصة تدريبه رغم إتمام الاتفاق كنت سأحظى بفرصة جيدة في مسيرتي التدريبية".

وكان جوميز قريبا من قيادة النادي الأهلي خلفا لحسام البدري لكن البرتغالي اعتذر عن المهمة وتولى الفرنسي باتريس كارتيرون منصب المدير الفني بدلا منه آنذاك.

وواصل "الدوري المصري جيد جدا ولا أمانع خوض التجربة خلال الفترة المقبلة حال حصلت على عرض مناسب".

وأثنى جوزيه على لاعب التعاون مصطفى فتحي قائلا "فتحي يملك إمكانيات كبيرة للغاية ويمكنه اللعب في أوروبا بكل سهولة حرصت على انضمامه للتعاون بعد عودتي لقيادة الفريق وأعتقد أنه يسير بشكل جيد".

وتابع "أملك عروضا من الدوري السعودي وأندية آخرى لكني قررت الحصول على راحة خلال الوقت الحالي وتأجيل الأمر للموسم الجديد".

وسبق لجوميز تدريب فريقا التعاون وأهلي جدة بالدوري السعودي وألميريا الإسباني وماريتيمو البرتغالي.

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