انتهت أمم إفريقيا كرة يد - مصر (36)-(25) أنجولا.. نهاية المباراة

الثلاثاء، 23 يناير 2024 - 17:17

كتب : FilGoal

علي زين - منتخب مصر كرة يد ضد أنجولا

يواجه منتخب مصر نظيره الأنجولي ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أمم إفريقيا المقامة على استاد القاهرة، ويتأهل بطل البطولة إلى أولمبياد باريس.

وحسم منتخبا كاب فيردي والجزائر تأهلهما إلى نصف النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة بفوز مصر بنتيجة 36-25

ق23 تفوق الفراعنة مستمر والنتيجة 32-22

ق38 تقدم مصر مستمر 23-16

انطلاق الشوط الثاني

ق30 نهاية الشوط الأول بتقدم مصر 20-13

ق27:30 تقدم مصر مستمر والنتيجة 17-12

ق24 تقدم مصر بنتيجة 15-11

ق18 تفوق مصر 11-8

ق11 التعادل 5-5

ق4 التعادل 1-1

الشوط الأول

انطلاق المباراة

كرة يد مصر منتخب مصر أمم إفريقيا
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