سكاي: نيوكاسل يحدد سعر بيع تريبيير لـ بايرن
الإثنين، 22 يناير 2024 - 18:50
كتب : FilGoal
حدد نادي نيوكاسل يونايتد سعر بيع لاعبه كيران تريبيير في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
كيران تريبيير
النادي : نيوكاسل يونايتد
وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن نيوكاسل يرغب في الحصول على 12 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع اللاعب لنادي بايرن ميونيخ.
يأتي ذلك بعدما اتفق نادي بايرن ميونيخ مع اللاعب الإنجليزي على كافة بنود التعاقد.
وانضم صاحب الـ 33 عاما لنيوكاسل مطلع عام 2022 قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.
ولعب تريبيير منذ بداية الموسم الحالي مع نيوكاسل 28 مباراة وخلالها صنع 8 أهداف حتى الآن.
ويمتلك بايرن ميونيخ في قائمته ظهير أيمن وحيد وهو نصير مزراوي لاعب المغرب والذي يعاني من إصابة في الوقت الحالي ويتواجد مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.
نرشح لكم
ديكو يرد على رغبة بايرن في التعاقد مع أراوخو كلوب: عودة صلاح للتأهيل في ليفربول منطقية.. وهذا موقفنا حال وصول مصر للنهائي غاب صلاح؟ جوتا يتألق.. ليفربول يواصل تأمين الصدارة بالفوز على بورنموث انتهت الدوري الإنجليزي - بورنموث (0)-(4) ليفربول.. فوز الأحمر تشكيل ليفربول - مدافع يظهر لأول مرة مع الريدز لتعويض الغيابات.. ونونيز يقود الهجوم وكيل مارسيال يوضح حقيقة الخلافات مع تين هاج واستبعاده من الفريق هل يعود إلى حيث بدأ؟ سبورت: فلامنجو يضغط للتعاقد مع تياجو ألكانتارا بعد تتويج ميسي بالجوائز الفردية.. رونالدو: الكرة الذهبية "وذا بيست" يفقدان المصداقية