سكاي: نيوكاسل يحدد سعر بيع تريبيير لـ بايرن

حدد نادي نيوكاسل يونايتد سعر بيع لاعبه كيران تريبيير في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وذكرت شبكة أخبار "سكاي سبورتس" أن نيوكاسل يرغب في الحصول على 12 مليون جنيه إسترليني مقابل بيع اللاعب لنادي بايرن ميونيخ.

يأتي ذلك بعدما اتفق نادي بايرن ميونيخ مع اللاعب الإنجليزي على كافة بنود التعاقد.

وانضم صاحب الـ 33 عاما لنيوكاسل مطلع عام 2022 قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.

ولعب تريبيير منذ بداية الموسم الحالي مع نيوكاسل 28 مباراة وخلالها صنع 8 أهداف حتى الآن.

ويمتلك بايرن ميونيخ في قائمته ظهير أيمن وحيد وهو نصير مزراوي لاعب المغرب والذي يعاني من إصابة في الوقت الحالي ويتواجد مع منتخب بلاده في كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار.