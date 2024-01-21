أمم إفريقيا - التشكيل.. تغييران من مدرب تنزانيا الجديد.. وداكا يقود هجوم زامبيا

يقود باستون داكا هجوم زامبيا، فيما يبدأ علي ساماتا في هجوم تنزانيا ضمن مباريات الجولة الثانية من أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السادسة رفقة المغرب والكونغو الديموقراطية اللذان تعادلا منذ قليل.

ويقود حميد موكورو منتخب تنزانيا فنيا عقب قرار كاف بإيقاف الجزائري عادل عمروش المدير الفني 8 مباريات. (طالع التفاصيل)

وجاء تشكيل زامبيا

حراسة المرمى: لورانس مولينجا

الدفاع: بنيديكت تشابيسي - فرانكي موسوند ا - ستوبيلا سونزو - رودريك كابوي

الوسط: كالفين كابومبو - لاميك باندا - كينجيس كانجاوا - إيمانويل باندا - فاشون ساكالا

الهجوم: باستون داكا

فيما جاء تشكيل تنزانيا

حراسة المرمى: إيشي مانولا

الدفاع: محمد حسين - حامد باكا - هاجي مانوجا - باكاري نوندو

الوسط: دينيس كيبو - مزاميرو ياسين - سيمون مسوفا - حميد ماو -فيصل سالوم

الهجوم: علي ساماتا

ويمتلك منتخب زامبيا نقطة وحيدة بعد التعادل في الجولة الأولى ضد الكونغو.

فيما خسرت تنزانيا بثلاثية دون مقابل ضد المغرب.