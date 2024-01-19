أمم إفريقيا - إيقاف مدرب تنزانيا 8 مباريات بسبب تصريحاته ضد المغرب

الجمعة، 19 يناير 2024 - 19:49

كتب : FilGoal

عادل عمروش

تعرض الجزائري عادل عمروش المدير الفني لـ منتخب تنزانيا للإيقاف لـ 8 مباريات بقرار من اللجنة التأديبية للاتحاد الإفريقي.

وأعلن الاتحاد التنزاني تلقيه خطابا من كاف بإيقاف عادل عمروش المدير الفني لـ 8 مباريات بسبب تصريحاته ضد المغرب.

وذكر البيان أن الاتحاد المغربي لكرة القدم تقدم بشكوى ضد المدير الفني بسبب تصريحاته أن "المغرب تؤثر على كاف في ترتيب مواعيد المباريات".

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وأوضح الاتحاد إيقاف المدرب نتيجة لذلك القرار، وسيقود حامد موركورو الفريق فنيا فيما تبقى من البطولة، ويعاونه جمعة مجوندا.

وخسر منتخب تنزانيا من المغرب بنتيجة 3-0 في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وقال عمروش في وقت سابق لقناة جزائرية: "الاتحاد المغربي يدير ويقرر كل شيء في كرة القدم الإفريقية بما في ذلك الحكام".

وأضاف "في الوقت الحالي يعتبر الاتحاد المغربي قوة كبيرة في كرة القدم الإفريقية، في المباراة الأخير بين فريقي تنزانيا والمغرب أجبرونا على اللعب في المساء".

وواجه منتخب تنزانيا منافسه المغرب في التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 وخسر بهدفين دون رد.

وأنهى حديثه قائلا: "كنا نريد اللعب في وقت مبكر بعد الظهر ولكن تم رفض طلبنا ولعبنا في المساء كما أرادوا".

ويتواجد منتخب الكونغو الديمقراطية وزامبيا رفقة المغرب والكونغو الديمقراطية في المجموعة السادسة.

المغرب تنزانيا أمم إفريقيا عادل عمروش
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