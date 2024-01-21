كرنفال أمم إفريقيا – سجل 4 أهداف في شوط واحد في لوريان.. دومبيا رجل مباراة تونس

حصل كاموري دومبيا على جائزة رجل مالي وتونس في الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 المقامة في كوت ديفوار.

وتمكن دومبيا من صناعة هدف منتخب بلاده مالي وكذلك ساهم كثيرا دفاعيا وهجوميا.

وارتفع رصيد منتخب مالي ليصل للنقطة الـ4 في صدارة مجموعته مؤقتا، وحصل منتخب تونس على أول نقطة ويأتي في المركز الثالث، ويأتي منتخب نامبييا في الوصافة بـ3 نقاط، ويتذيل جنوب إفريقيا الترتيب بدون نقاط.

🇲🇱 Kamouri Doumbia 🇲🇱 Mali's playmaker is your TotalEnergies Man of the Match after a great display! 👏#TotalEnergiesAFCON2023 | #TUNMLI | @Football2Gether pic.twitter.com/sS3W27Dl3d — CAF (@CAF_Online) January 20, 2024

وأتت أرقامه كالتالي:

صناعة أهداف: 1

لمس الكرة: 43 مرة

تمريرات صحيحة: 26 من 30

تمريرات مفتاحية: 2

تسديدات خارج المرمى: 2

ثنائيات أرضية ناجحة: 1 من 1

ثنائيات هوائية ناجحة: 2 من 4

في 20 ديسمبر 2023، ضد لوريان، أصبح ثاني لاعب يسجل 4 أهداف في الشوط الأول من مباراة بالدوري الفرنسي بعد إدينسون كافاني.

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