أمم إفريقيا - السنغال تكشف حالة سيسيه الصحية واستبعاد لاعب من القائمة

كشف الاتحاد السنغالي لكرة القدم عن الحالة الصحية لمدربه أليو سيسيه بالإضافة إلى خروج لاعب من قائمة الفريق وعودته إلى ناديه.

وجاء بيان الاتحاد السنغالي كالتالي:

يحيطكم الاتحاد السنغالي لكرة القدم علمًا بأن المدرب أليو سيسيه يتم الاعتناء به من جانب الطاقم الطبي وخدمات الرعاية في مستشفى ياموسوكرو بسبب مرض حميد معدي تعرض له مساء الجمعة 19 يناير.

الفحوصات الطبية مطمئنة وسيعود إلى الفريق.

أيضًا يبلغكم الاتحاد السنغالي أن عبد الله سيما خرج اليوم من الفريق بعد فحوصات أجراها إثر إصابته خلال تدريبات الأربعاء.

سيما أصيب في العضلة الضامة لقدمه اليسرى، وقرر ناديه جلاسجو رينجرز استعادته لتولي مهمة علاجه، ونتمنى له التعافي قريبًا.

وفاز منتخب السنغال بأول مباراتين على جامبيا 3-0 والكاميرون 3-1، محققًا العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة.

ويختتم أسود التيرانجا منافسات دور المجموعات بمواجهة غينيا يوم 23 يناير.