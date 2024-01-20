أمم إفريقيا - صلاح يحضر مؤتمر منتخب مصر قبل لقاء كاب فيردي

السبت، 20 يناير 2024 - 20:26

كتب : FilGoal

مؤتمر محمد صلاح قبل مواجهة كوت ديفوار

يحضر روي فيتوريا ومحمد صلاح مؤتمر منتخب معسكر لمواجهة كاب فيردي في أمم إفريقيا 2023.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة كاب فيردي يوم الإثنين المقبل في لقاء حاسم من أجل الوصول لدور الـ 16 من البطولة.

ومن المقرر أن يبدأ المؤتمر الصحفي لمنتخب مصر غدا الأحد في الثانية ظهرا.

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وسيتواجد صلاح في المؤتمر رغم غيابه عن اللقاء بسبب الإصابة في العضلة الخلفية حسبما أعلن اتحاد الكرة في وقت سابق. (طالع التفاصيل)

وستكون تلك المرة الأولى لصلاح في مؤتمر صحفي لمنتخب مصر قبل مباراة في أمم إفريقيا منذ ظهوره قبل لقاء كوت ديفوار في دور الـ 16 لنسخة 2021 من أمم إفريقيا.

وتعرض صلاح للإصابة في نهاية الشوط الأول وخرج مستبدلا أمام غانا في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

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وأعلن الاتحاد بشكل رسمي: "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم إفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الـ 16 في حالة التأهل".

ووصل منتخب مصر للنقطة الثانية ليحتل المركز الثاني فيما حصلت غانا على النقطة الأولى لها في البطولة وتتواجد رابعا.

أما منتخب كاب فيردي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط وتأهل للدور المقبل، وتأتي موزمبيق ثالثا بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كاب فيردي مع مصر مساء الإثنين المقبل. (موعد المباراة والمعلق والقناة الناقلة من هنــــــــــــــــــــا)

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