أمم إفريقيا - اتحاد الكرة يعلن تفاصيل إصابة صلاح ومدة غيابه

أعلن اتحاد الكرة المصري لكرة القدم تفاصيل إصابة محمد صلاح ومدة غيابه في كأس أمم إفريقيا 2023.

وتعرض صلاح للإصابة في نهاية الشوط الأول وخرج مستبدلا أمام غانا في مباراة انتهت بالتعادل 2-2.

وأعلن الاتحاد بشكل رسمي: "أثبتت الأشعة التي خضع لها محمد صلاح قائد منتخب مصر، عن إصابته بشد في العضلة الخلفية وسيغيب عن المباراتين المقبلتين للمنتخب في أمم إفريقيا أمام كاب فيردي، ثم مباراة دور الـ 16 في حالة التأهل".

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل من الضائع في الشوط الأول سقط صلاح مصابا بدون تدخل من أحد وطلب الاستبدال بسبب شكوى فيما يبدو في العضلة الخلفية.

وشارك مصطفى فتحي بدلا من صلاح.

video:1

لكن بعد ذلك التبديل بـ53 ثانية فقط سجل محمد قدوس الهدف الأول لغانا بتسديدة يسارية قوية من خارج منطقة الجزاء ليتقدم لفريقه بهدف دون رد.

وسبق أن أوضح أبو العلا في تصريحات مقتضبة عقب المباراة لـFilGoal.com : "صلاح يعاني من آلام في العضلة الخلفية".

بتلك النتيجة وصل منتخب مصر للنقطة الثانية ليحتل المركز الثاني فيما حصلت غانا على النقطة الأولى لها في البطولة وتتواجد رابعا.

أما منتخب كاب فيردي يتصدر المجموعة برصيد 6 نقاط وتأهل للدور المقبل، وتأتي موزمبيق ثالثا بنقطة وحيدة.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب كاب فيردي مع مصر مساء الإثنين المقبل.

video:2