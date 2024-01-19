أمم إفريقيا - موعد مواجهة منتخب مصر ضد كاب فيردي.. القنوات الناقلة والمعلق والملعب

الجمعة، 19 يناير 2024 - 00:07

كتب : FilGoal

روي فيتوريا خلال مواجهة غانا

يخوض منتخب مصر مواجهة مصيرية في مشواره خلال أمم إفريقيا 2023 بلقاء كاب فيردي بعد تعادلين ضد موزمبيق وغانا بنتيجة 2-2.

وتقام أمم إفريقيا في كوت ديفوار بدءا من 13 يناير وحتى 11 فبراير المقبل.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة الثانية رفقة غانا وكاب فيردي.

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ويلتقي منتخب مصر مع كاب فيردي لأول مرة في تاريخهما.

موعد المباراة

تبدأ المباراة يوم الإثنين 22 يناير 2024.

وتنطلق صافرة البداية في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

الملعب

استاد فيليكس بوانيي

الملعب الذي سيحتضن مباريات منتخب مصر في البطولة، وسُمي بذلك الاسم نسبة إلى أول رئيس في كوت ديفوار.

تبلغ سعة الملعب 33 ألف متفرج، ويستضيف مباريات فريق أسيك أبيدجان.

تم بناء الملعب في 1964 وأطلق عليه سابقا اسم أندريه جيو، ويستضيف مباريات الرجبي وألعاب القوى.

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سبق وأن استضاف النسخة الأولى من منافسات أمم إفريقيا للمحليين في 2009.

يستضيف الملعب 10 مباريات بينهم المواجهات الثلاثة لمنتخب مصر في دور المجموعات.

كما يستضيف أربع مباريات في الأدوار الإقصائية، آخرهم تحديد المركزين الثالث والرابع.

القناة الناقلة

تذاع المباريات على قنوات بي إن سبورتس ماكس 1 و2 و3.

ويعلق عليها علي محمد علي.

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