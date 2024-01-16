قائد السعودية: أطالب بالتحقيق مع مانشيني.. ولا أقبل أن تمس وطنيتي

طالب سلمان الفرج قائد المنتخب السعودي مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم بفتح تحقيق حول التصريحات التي أدلى بها الإيطالي روبرتو مانشيني مدرب الأخضر.

وكشف مانشيني سبب استبعاد الثلاثي نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام من القائمة المشاركة في كأس آسيا 2023 في مؤتمر صحفي ناري، (التفاصيل).

وقال الفرج عبر حسابه الشخصي على تويتر: "إشارة الى حديث مانشيني مدرب الأخضر، الذي تطرق خلاله لرفضي المشاركة في اللقاء الودي، وحيث إنه ليس الوقت المناسب للرد، ولكن نظرًا لردة الفعل الكبيرة التي وصلت للتشكيك في وطنيتي وخدمتي لمنتخب بلادي.. فأنا مضطر للرد وتوضيح ما حدث للرأي العام".

وأضاف "بداية من حضور مانشيني تم استدعائي للمعسكر الثاني وقبل بداية المباريات التجريبية، دار حديث جانبي بيني وبينه كقائد للمنتخب، ووجه إلي سؤالين الأول: هل لديك الشغف والرغبة في المشاركات المقبلة؟ فأجبته بأن لدي الشغف والرغبة بالتأكيد، والثاني: هل ترى أن المنتخب قادر على تحقيق بطولة آسيا؟ فأجبته بأن المؤشرات إيجابية في ظل وجود نجوم لديهم الخبرة ونجوم شباب وبتكاتف الجميع قادرون على تحقيق البطولة بإذن الله".

وأكمل "بعد ذلك جرت مباراتين تجريبيتين، الأولى ضد منتخب نيجيريا وشاركت خلالها كبديل وساهمت في تسجيل هدف، ولعبت الثانية أمام مالي أساسياً وخرجت من اللقاء مصابا".

وواصل "بعد نهاية المعسكر لم يحدث أي تواصل بيني وبين المدرب أو أي مسؤول في المنتخب ولم يتم استدعائي للمعسكر الأخير، واحترمت قرار المدرب، ولكن تفاجأت بكلامه في المؤتمر الصحفي".

واستدرك "لذلك أقسم بالله العظيم بأن ما ذكرت هو ما حدث بالضبط وأطالب المسؤولين في الاتحاد السعودي بالتحقيق حول هذا الموضوع، وإظهار النتيجة للجميع، لأنني لا أرضى ولا أقبل أن تمس وطنيتي، وسبق أن شاركت مع منتخبنا الوطني سنوات طويلة، وسبق أن شاركت في إحدى البطولات دون فضل أو منة ووالدتي في العنايه المركزة لأن هذا واجب وطني".

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة منافسه عمان في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر يوم الثلاثاء.

وقال مانشيني في مؤتمره الصحفي الناري: "استبعاد الثلاثي جاء بسبب رغبته في عدم الانضمام ولست أنا، الفرج في أول معسكر قال إنه لا يريد أن يلعب مباريات ودية، لذلك لا يوجد أي لاعب يقرر لي متى يلعب أو لم لا يشارك، أنا من يقرر ذلك".

وأضاف "والغنام أخبرني بأنه لا يشعر بالسعادة للعب في المنتخب وقال لي إنه في حال انضمامه يجب أن يلعب أساسيا وأيضا أنا من يقرر ذلك وليس أي لاعب".

وتابع "العقيدي قال لي بأنه سيأتي للمعسكر وبعد ذلك أخبرني بعدم رغبته في الحضور وتحدث مع مدرب حراس المرمى قائلا إذا لن ألعب بشكل أساسي فلا أريد أن أبقى".

وواصل "لا أعلم لماذا فعل ذلك العقيدي في حين أن لا يوجد أحد يعرف التشكيل الأساسي لمباراة عمان، أريد فقط لاعبين يقاتلون للمنتخب ولا يلعبون من أجل أنفسهم".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه أسباب استبعادهم وأتمنى ألا يسألني أحد عنهم مرة أخرى، المنتخب أكبر من أي لاعب ومن لا يريد الاستمرار أو التواجد سيغادر على الفور".

ويتواجد كل من تايلاند وقيرجستان في المجموعة السادسة رفقة السعودية وعمان.

وتوج منتخب السعودية بالبطولة 3 مرات من قبل والمرة الأخيرة كانت نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات.

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