مؤتمر مانشيني: هذا سبب استبعاد ثلاثي المنتخب.. ولا يوجد لاعب يقرر لي متى يلعب

الإثنين، 15 يناير 2024 - 11:56

كتب : FilGoal

روبرتو مانشيني مدرب السعودية

كشف روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب السعودية سبب استبعاد الثلاثي نواف العقيدي وسلمان الفرج وسلطان الغنام من القائمة المشاركة في كأس آسيا 2023 في مؤتمر صحفي ناري.

ويستعد منتخب السعودية لمواجهة منافسه عمان في أولى مباريات دور المجموعات من بطولة كأس آسيا 2023 التي تقام في قطر يوم الثلاثاء المقبل.

وقال مانشيني: "استبعاد الثلاثي جاء بسبب رغبته في عدم الانضمام ولست أنا، الفرج في أول معسكر قال إنه لا يريد أن يلعب مباريات ودية، لذلك لا يوجد أي لاعب يقرر لي متى يلعب أو لم لا يشارك، أنا من يقرر ذلك".

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وأضاف "والغنام أخبرني بأنه لا يشعر بالسعادة للعب في المنتخب وقال لي إنه في حال انضمامه يجب أن يلعب أساسيا وأيضا أنا من يقرر ذلك وليس أي لاعب".

وتابع "العقيدي قال لي بأنه سيأتي للمعسكر وبعد ذلك أخبرني بعدم رغبته في الحضور وتحدث مع مدرب حراس المرمى قائلا إذا لن ألعب بشكل أساسي فلا أريد أن أبقى".

وواصل "لا أعلم لماذا فعل ذلك العقيدي في حين أن لا يوجد أحد يعرف التشكيل الأساسي لمباراة عمان، أريد فقط لاعبين يقاتلون للمنتخب ولا يلعبون من أجل أنفسهم".

وأنهى حديثه قائلا: "هذه أسباب استبعادهم وأتمنى ألا يسألني أحد عنهم مرة أخرى، المنتخب أكبر من أي لاعب ومن لا يريد الاستمرار أو التواجد سيغادر على الفور".

ويتواجد كل من تايلاند وقيرجستان في المجموعة السادسة رفقة السعودية وعمان.

وتوج منتخب السعودية بالبطولة 3 مرات من قبل والمرة الأخيرة كانت نسخة 1996 التي أقيمت في الإمارات.

السعودية كأس آسيا روبيرتو مانشيني سلمان الفرج سلطان الغنام نواف العقيدي
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