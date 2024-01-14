أوسكار بوب: جوارديولا توقع نجاحي في التسجيل أمام نيوكاسل

كشف أوسكار بوب لاعب مانشستر سيتي الشاب أن مدربه بيب جوارديولا توقع تسجيله لهدف أمام نيوكاسل يونايتد وهو ما حدث.

وسجل النجم الشاب أول هدف له في الدوري الإنجليزي أمام نيوكاسل في الوقت القاتل لينتصر سيتي بنتيجة 3-2 خارج ملعبه بالجولة 21 من المسابقة.

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وقال بوب في تصريحات نشرها موقع ناديه: "لقد كان شعورًا رائعًا، عندما كنت أشاهد المباراة من على دكة البدلاء كانت حرارة المباراة مرتفعة".

وأضاف "عندما ناداني جوارديولا من أجل المشاركة في المباراة، قال لي ستهز الشباك".

وتابع "كان حلمي هو التسجيل في الدوري الإنجليزي، وأن أفعل ذلك مع أفضل فريق في العالم، لا يمكن وصف ذلك".

واستغل بوب التمريرة الرائعة من كيفن دي بروين الذي عاد بعد فترة من الغياب أمام هدرسفيلد في كأس الاتحاد الإنجليزي، ثم شارك في لقاء سان جيمس بارك.

وأوضح أوسكار "قمت بشكر دي بروين بعد المباراة، هو الوحيد في العالم الذي يمكن أن يقوم بذلك، اللعب معه أمر ممتاز".

وواصل "دي بروين ليس فقط أحد أفضل اللاعبين في الدوري الإنجليزي، بل هو شخص رائع أيضًا، ويساعد اللاعبين الصغار كثيرًا".

وارتقى مانشستر سيتي للمركز الثاني برصيد 43 نقطة من 20 مباراة وله لقاء مؤجل.

ويبتعد سيتي على ليفربول المتصدر بفارق نقطتين وسيلتقي الريدز مع بورنموث في الجولة الحالية الأسبوع المقبل.

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