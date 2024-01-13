أمم إفريقيا - الكاميرون تحسم مصير فينسنت أبو بكر في البطولة

كشف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن الموقف النهائي لتواجد مهاجمه فينسنت أبو بكر في قائمة المنتخب لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه:

إصابة فينسنت أبو بكر طفيفة ولن تؤثر على مشاركة اللاعب في المسابقة.

وبناء عليه سيواصل تحضيراته تحت إشراف الفريق الطبي، وتظهر المؤشرات أنه سيعود سريعا إلى المجموعة.

وكان مهاجم بشكتاش التركي قد تعرض لإصابة في الفخذ خلال تدريبات أمس الجمعة.

وتظل مشاركته في المباراة الأولى للأسود التي لا تقهر محل شك.

ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة مع جامبيا والسنغال وغينيا.

ويفتتح مشواره بمواجهة غينيا يوم 15 يناير.

منتخب الكاميرون هو الثاني في قائمة الأكثر تتويجًا بكأس أمم إفريقيا بـ 5 ألقاب، بينما تتصدر مصر القائمة بـ 7 ألقاب.