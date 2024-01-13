أمم إفريقيا - الكاميرون تحسم مصير فينسنت أبو بكر في البطولة

السبت، 13 يناير 2024 - 20:14

كتب : FilGoal

فينسينت أبو بكر الكاميرون أمم إفريقيا

كشف الاتحاد الكاميروني لكرة القدم عن الموقف النهائي لتواجد مهاجمه فينسنت أبو بكر في قائمة المنتخب لكأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

وأصدر الاتحاد بيانا جاء فيه:

إصابة فينسنت أبو بكر طفيفة ولن تؤثر على مشاركة اللاعب في المسابقة.

أخبار متعلقة:
أمم إفريقيا - ديفونيه يوضح لـ في الجول سبب زيارة معسكر منتخب مصر.. ويختار المرشحون للقب أمم إفريقيا - فيتوريا: لسنا أهم من منتخب مصر.. وهذا موقفي من استبعاد السعيد أمم إفريقيا - رفض الانضمام لـ منتخب غانا.. فانظر ماذا حدث له أمم إفريقيا - منتخب مصر بألوانه المعتادة.. وتغيير في طاقم موزمبيق

وبناء عليه سيواصل تحضيراته تحت إشراف الفريق الطبي، وتظهر المؤشرات أنه سيعود سريعا إلى المجموعة.

وكان مهاجم بشكتاش التركي قد تعرض لإصابة في الفخذ خلال تدريبات أمس الجمعة.

وتظل مشاركته في المباراة الأولى للأسود التي لا تقهر محل شك.

ويلعب منتخب الكاميرون في المجموعة الثالثة مع جامبيا والسنغال وغينيا.

ويفتتح مشواره بمواجهة غينيا يوم 15 يناير.

منتخب الكاميرون هو الثاني في قائمة الأكثر تتويجًا بكأس أمم إفريقيا بـ 5 ألقاب، بينما تتصدر مصر القائمة بـ 7 ألقاب.

الكاميرون أمم إفريقيا فينسنت أبو بكر
نرشح لكم
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا النسور تُعاقب تاو أمم إفريقيا - واحدة مع الأهلي وأخرى مع جنوب إفريقيا.. بيرسي تاو يهدر ركلة جزاء ضد مالي انتهت أمم إفريقيا - جنوب إفريقيا (0)-(2) مالي.. نهاية المباراة مدرب تونس: خسارتنا ضد ناميبيا؟ الأرجنتين هُزمت في كأس العالم وفازت باللقب كرنفال أمم إفريقيا – صاحب الإنجازات يكتب تاريخا يحدث لأول مرة.. هوتو رجل مباراة ناميبيا وتونس
أخر الأخبار
أمم إفريقيا - المساكني: هزيمة تونس من ناميبيا قاسية.. ونتحمل المسؤولية ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - مالي وجنوب إفريقيا.. أصغر مدرب يهزم الأكبر في البطولة ساعة | كوت ديفوار 2023
معتمد جمال: أخبار مدرب الزمالك تؤثر على اللاعبين ساعة | الكرة المصرية
وثائقي في الجول - كُتَّاب التاريخ (2).. منتخب مصر من "بدون ملابس" إلى الهيمنة التامة ساعة | كوت ديفوار 2023
كرنفال أمم إفريقيا - وصل لنهائي مونديال الشباب.. هايدارا رجل مباراة مالي وجنوب إفريقيا ساعة | كوت ديفوار 2023
مؤتمر مانشيني: نستحق الفوز على عمان.. وأغلقت ملف المستبعدين ساعة | آسيا
النسور تُعاقب تاو 2 ساعة | كوت ديفوار 2023
الرابع على التوالي.. يوفنتوس يدمر ساسولو بثلاثية ويحذر إنتر 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مصيلحي لـ في الجول: سعر مابولولو؟ قبل هدفه في الجزائر أم بعده؟ 2 أمم إفريقيا - تشكيل مصر.. زيزو في خط الوسط وتريزيجيه أساسي أمام موزمبيق 3 ذا بيست - وسط ذهول الجميع.. ميسي أفضل لاعب في العالم 4 انتهت أمم إفريقيا - مصر (2)-(2) موزمبيق.. تعادل الفراعنة