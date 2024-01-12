الصفقة الثانية.. دراجوسين لاعبا في توتنام

الجمعة، 12 يناير 2024 - 12:02

كتب : FilGoal

رادو دراجوسين - توتنام

أتم توتنام ثاني صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بالتعاقد مع الروماني رادو دراجوسين.

النادي اللندني أعلن منذ أيام تعاقده مع المهاجم الألماني تيمو فيرنر قادما من لايبزج. (طالع التفاصيل)

وأعلت توتنام ضم رادو دراجوسين قادما من جنوى الإيطالي بعقد يستمر حتى عام 2030 دون الكشف عن قيمة الصفقة.

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فيما ذكرت تقارير إعلامية أن اللاعب وقع على عقد مقابل 30 مليون يورو.

كما سينضم دجين سبينس ظهير توتنام سينضم إلى جنوى على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء حتى نهاية الموسم.

يوفنتوس سيحصل على 20% من قيمة انتقال دراجوسين إلى توتنام كونه لاعب سابق للفريق ويتواجد بعقده نسبة إعادة بيع من جنوى.

المدافع صاحب الـ21 عاما شارك في جميع مباريات جنوى في الدوري منذ أن انضم إليه معارا من يوفنتوس في عام 2022.

وانضم دراجوسين إلى الفريق بعقد دائم في 2023 بعد أن صعد جنوى إلى دوري الدرجة الأولى.

وتاتي صفقة دراجوسين بعد ساعات من انتقال إريك داير إلى بايرن ميونيخ ليرافق هاري كين وميله السابق في سبيرز.

توتنام جنوى
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