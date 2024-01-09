عاد إلى لندن.. توتنام يضم فيرنر من لايبزيج

أعلن توتنام اليوم الثلاثاء رسميا ضمه لأولى صفقاته الشتوية بضم تيمو فيرنر قادما من لايبزيج.

وانضم اللاعب الألماني إلى توتنام معارا حتى نهاية الموسم الجاري مع خيار تحويلها إلى انتقال نهائي بنهاية الموسم الجاري.

وتقرر أن يرتدي فيرنر القميص رقم 16 مع توتنام.

وستكون هذه ثاني تجربة لفيرنر في الدوري الإنجليزي بعد واحدة أولى قضاها مع نادي لندني آخر وهو تشيلسي.

وسبق لفيرنر اللعب مع تشيلسي من عام 2020 وحتى صيف 2022.

وبعدها عاد صاحب الـ27 عاما إلى لايبزيج الذي ككان لاعبا معه من 2016 لـ2020.

وخلال الموسم الجاري خاض صاحب الـ27 عاما مع لايبزيج مباراة سجل خلالهم هدفين وصنع هدفا وحيدا

ومع تشيلسي خاض 89 مبااة سجل خلالهم 23 هدفا وصنع 21.

ويستعد توتنام لملاقاة مانشستر يونايتد الأحد المقبل في السادسة والنصف مساء في الجولة 21 من الدوري الإنجليزي.

ويحتل توتنام المركز الخامس في الترتيب برصيد 39 نقطة.

فيما يأتي يونايتد ثامنا بـ31 نقطة.