بي إن سبورتس: بسبب ولادته بعد وفاة والدته بـ 4 أعوام.. كاف يحقق مع لاعب الجابون

الثلاثاء، 09 يناير 2024 - 15:27

كتب : FilGoal

جويلور كانجا كاكو

كشفت شبكة بي إن سبورتس عن خضوع جويلور كانجا كاكو لاعب منتخب الجابون للتحقيق من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

جيولور كانجا

النادي : ريد ستار بلجراد

الجابون

التحقيق يأتي بسبب شبهة تلاعب في عمر اللاعب البالغ حاليا 33 عاما في الوقت الحالي.

وفقا لبي إن سبورتس فإن اللاعب مقيد على أنه من موالي عام 1990 ولكن في المقابل والدته قد توفيت عام 1986 أي أن أنه قد ولد على الأقل 4 سنوات قبل تاريخ ولادته المسجل.

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كانجا كاكو سبق له تمثيل منتخب الجابون في 63 مباراة سابقة سجل خلالها ثلاثة أهداف وصنع هدفين.

ويلعب كاكو مع رد ستار الصربي منذ عام 2020.

لاعب الوسط الجابوني شارك مع فريقه في 17 مباراة منذ بداية الموسم وسجل ثلاثة أهداف وصنع 6 حتى الآن.

ولم يتأهل منتخب الجابون لنهائيات أمم إفريقيا 2023.

الجابون كاف جويلور كانجا
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