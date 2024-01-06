كأس الاتحاد الإنجليزي - نيوكاسل ينتصر في الدربي وتأهل برايتون وبورنموث.. ورباعية تشيلسي

انتصر نيوكاسل في الدربي على سندرلاند في الدور الثالث من كأس الاتحاد الإنجليزي وتأهل أستون فيلا وتشيلسي وبرايتون وقلب بورنموث تأخره لفوز.

وإليكم أبرز مباريات اليوم من الدور الثالث لكأس الاتحاد، وطالع من هنــــــــــــــا نتائج مباريات أمس الجمعة.

دربي تاين وير

وتقدم الماكبايس في الدقيقة 35 بفضل هدف عكسي بعد تحويل عرضية جويلنتون.

وبعد دقيقة من بداية الشوط الثاني سجل ألكسندر إيزاك هدف نيوكاسل الثاني بعد عرضية ميجيل ألميرون في الدقيقة الأولى من انطلاق الشوط.

وفي الدقيقة 90 سجل إيزاك هدف نيوكاسل الثالث من علامة الجزاء.

عودة بورنموث

وقلب بورنموث تأخره بنتيجة 2-0 أمام كوينز بارك رينجرز وفاز بنتيجة 3-2.

وتقدم أصحاب الأرض في الدقيقتين 40 و42 عن طريق سينكلر أرمسترونج وليندون ديكس.

وفي الشوط الثاني قلب بورنموث النتيجة بفضل 3 أهداف في 21 دقيقة.

ماركوس تافيرنير سجل هدف تقليص الفارق في الدقيقة 48، وسجل كيفير مور هدف التعادل بعد عشر دقائق.

وفي الدقيقة 69 سجل البديل جاستن كلويفرت هدف الفوز باللقاء والتأهل للدور المقبل.

رباعية برايتون

انتصر برايتون على ستوك سيتي بنتيجة 4-2.

سجل يان فان هيكي هدفا عكسيا لصالح ستوك في شباك فريقه في الشوط الأول في الدقيقة 16.

وخطف بيرفيس إستوبنيان التعادل في الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع للشوط الأول بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء وانتهى الشوط الأول بالتعادل.

تقدم برايتون بهدف لويس دانك في الدقيقة 52 وأدرك لويس باكير التعادل من علامة الجزاء بعد 11 دقيقة.

وقاد البرازيلي جواو بيدرو برايتون للدور المقبل بتسجيل ثنائية في الدقيقة 71 و80.

كاش يسجل

وتأهل أستون فيلا بفضل هدف فوز متأخر ضد ميدلسبروه.

وسجل هدف اللقاء الوحيد الظهير البولندي ماتي كاش في الدقيقة 87 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء.

بلوز الشوط الثاني

انتظر تشيلسي للشوط الثاني من أجل الفوز على بريستون برباعية دون مقابل.

تقدم أرماندو برويا في الدقيقة 58 ثم أضاف تياجو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

وسجل رحيم سترلينج الهدف الثالث في الدقيقة 69 من ركلة حرة مباشرة.

وأنهى إنزو فيرنانديز النتيجة بالهدف الرابع قبل 5 دقائق على نهاية وقت اللقاء الأصلي.

وحتى الآن ستعاد مباريات كل من:

إيفرتون × كريستال بالاس

ولفرهامبتون × برينتفورد

بريستول روفرز × نورويتش سيتي

برمنجهام سيتي × هال سيتي

وتختتم المباريات يوم الإثنين بلقاء ويجان ضد مانشستر يونايتد.

ويعد لقاء أرسنال وليفربول غدا الأحد الأبرز في هذه المرحلة.