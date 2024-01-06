صاروخية بيدرو بورو تقود توتنام لتخطى بيرنلي في كأس الاتحاد الإنجليزي

السبت، 06 يناير 2024 - 01:19

كتب : FilGoal

يبدرو بورو

تأهل توتنام للدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي بالفوز على بيرنلي بهدف دون مقابل.

وغاب سون هيونج مين عن قائمة توتنام بعد سفره للمشاركة في كأس آسيا مع منتخب كوريا الجنوبية.

وأيضا غاب إريك داير عن قائمة الفريق في ظل التقارير التي تشير لاقترابه من الانتقال لصفوف بايرن ميونيخ الألماني.

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وسجل بيدرو بورو هدف اللقاء الوحيد بتسديدة صاروخية رائعة سكنت الشباك في الدقيقة 78.

وانتصر فولام على روثرهام بنتيجة 1-0 بفضل هدف الجاميكي ريد دي كوردوفا في الدقيقة 24.

وتعادل برينتفورد مع ولفرهامبتون بنتيجة 1-1 وستعاد المباراة في منتصف الشهر الجاري.

وكذلك ستعاد مباراة كريستال بالاس مع إيفرتون بعد نهايته بالتعادل السلبي في وقت سابق.

وتعد مباراة أرسنال وليفربول الأقوى في الدور الثالث من النسخة الحالية وستقام يوم الأحد.

كريستال بالاس توتنام كأس الاتحاد الإنجليزي
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