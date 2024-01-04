خبر في الجول - محمد عبد الغني يقترب من البنك الأهلي
الخميس، 04 يناير 2024 - 21:57
كتب : عمرو نبيل
توصل محمد عبد الغني مدافع الزمالك لاتفاق على البنود الشخصية للانتقال لصفوف البنك الأهلي، حسبما علم FilGoal.com.
محمد عبد الغني
النادي : الزمالك
وتقترب الصفقة من الإتمام مقابل 6 ملايين جنيه.
وينتهي تعاقد عبد الغني مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري.
وسيكون عبد الغني ثالث صفقات البنك الأهلي وطارق مصطفى مديره الفني، حيث ضم النادي بشكل رسمي أحمد ربيع من السكة الحديد، وحصل على توقيع عبد العزيز السيد ظهير الداخلية.
المدافع البالغ 30 عاما شارك في 12 مباراة الموسم الجاري بقميص الأبيض.
وانضم عبد الغني للزمالك قادما من نادي مصر في 2018.
وخاض بقميص الأبيض من انتقاله 184 مباراة سجل 4 وصنع 3.
وتوج خلال تلك الفترة بـ 8 ألقاب مختلفة بواقع 2 دوري مصري و3 كأس مصر و1 كأس السوبر المصري و1 الكونفدرالية و1 كأس السوبر الإفريقي.
ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بعد مرور 11 جولة برصيد 9 نقاط.