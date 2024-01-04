خبر في الجول - محمد عبد الغني يقترب من البنك الأهلي

خبر في الجول - صفقة أخرى في الطريق.. البنك الأهلي يتمم اتفاقه لضم عبد العزيز السيد

إيقاف عبد العاطي وتغريم إنبي والبلدية ضمن عقوبات الجولة 11 من الدوري المصري

عواد: عقوبة فتوح وصبحي كانت رسالة واضحة من الزمالك.. وأتمنى ضم مدافع الأهلي

ريان: كسبت رهاني مع موسيماني قبل أن يرحل.. وسبب صعوبة الانتقال إلى الزمالك