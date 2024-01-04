خبر في الجول - صفقة أخرى في الطريق.. البنك الأهلي يتمم اتفاقه لضم عبد العزيز السيد

الخميس، 04 يناير 2024 - 20:36

كتب : عمرو نبيل

عبد العزيز السيد - الداخلية

توصل البنك الأهلي لاتفاق مع الداخلية لضم عبد العزيز السيد في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن تعاقد عبد العزيز السيد سيتم لمدة موسمين ونصف.

وسيحصل الداخلية على مبلغ 3 ملايين جنيه مقابل إتمام الصفقة.

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ووقع اللاعب على العقود في انتظار الإعلان الرسمي بحضور حمادة هاشم مدير التسويق للبنك الأهلي ووكيله محمد عبد الحميد.

ويشغل اللاعب البالغ 29 عاما مركزي الظهير الأيسر والجناح أيضا.

وخاض اللاعب مباراتين فقط الموسم الجاري بقميص الداخلية وسجل خلالهما هدفا جاء في الجولة الأولى ضد إنبي.

هدف السيد كتب فوز الفريق الوحيد في المسابقة هذا الموسم حتى الآن.

وبدأ الظهير مشواره مع طلائع الجيش ثم الداخلية وبتروجت وعاد للداخلية وساهم في صعود الفريق مجددا للدوري الممتاز.

وسيكون السيد ثاني تعاقدات البنك الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية بعدما أعلن نادي السكة الحديد انتقال لاعبه أحمد ربيع إلى البنك. (طالع التفاصيل)

ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بعد مرور 11 جولة برصيد 9 نقاط.

الداخلية الدوري المصري البنك الأهلي عبد العزيز السيد
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