السكة الحديد يعلن انتقال ربيع إلى البنك الأهلي
الخميس، 04 يناير 2024 - 20:27
كتب : عمرو نبيل
أعلن نادي السكة الحديد انتقال لاعبه أحمد ربيع إلى صفوف البنك الأهلي في سوق الانتقالات الشتوية الجارية.
أحمد ربيع
النادي : البنك الأهلي
وحسبما علم FilGoal.com في وقت سابق فإن ربيع انضم للبنك الأهلي بعقد يمتد لمدة 3 مواسم ونصف.
لاعب الوسط المدافع يبلغ من العمر 22 عاما.
وسبق أن كشف أحمد رأفت وكيل ربيع على وجود اهتمام من الزمالك بضمه.
وقال رأفت في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس في وقت سابق: "الزمالك تواصل معنا لضم اللاعب، وعقوبة حرمان النادي الأبيض من القيد عطلت انتقاله بشكل مؤقت".
ويحتل البنك الأهلي المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بعد مرور 11 جولة برصيد 9 نقاط.
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