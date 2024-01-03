منافس مصر - تقرير غاني: غضب في بداية معسكر النجوم السوداء.. وغياب 3 لاعبين

شهد معسكر منتخب غانا مشاركة 24 لاعبا من أصل 27 استعدادا لـ أمم إفريقيا 2023.

ويتواجد النجوم السوداء في المجموعة الثانية رفقة موزمبيق ومصر وكاب فيردي في البطولة التي تستضيفها كوت ديفوار.

وغاب عن بداية المعسكر كل من محمد قدوس جناح وست هام الإنجليزي وجوردان أيو مهاجم كريستال بالاس وإينياكي ويليامز مهاجم أتليتك بلباو بسبب المرض حسبما أعلن النادي الإسباني. (طالع التفاصيل)

وكشف كريس هوتون المدير الفني للنجوم السوداء أن قدوس يعاني من إصابة طفيفة تتطلب بعض الراحة للتعافي.

🎥 Commenced our initial training at the Dr. Kwame Kyei Sports Complex in Kumasi yesterday, getting ready for AFCON. ⏳ 🔗 https://t.co/6xheX3fKMe#BlackStars | #TotalEnergiesAFCON pic.twitter.com/OkzIAvhgb4 — 🇬🇭 Black Stars (@GhanaBlackstars) January 3, 2024

وأشار تقرير لموقع " ghanasoccernet" الغاني أن كريس هوتون المدير الفني للنجوم السوداء أبدى غضبه وإحباطه في بداية المعسكر حيث وجد أن أرضية ملعب بابا يارا غير مناسبة وغير قابلة للعب عليها.

ومن المنتظر أن يخوض منتخب غانا مباراة ودية ضد ناميبيا يوم 8 يناير المقبل.

ويستهل منتخب غانا مشواره بلقاء كاب فيردي ثم مصر في الجولة الثانية ويختتم دور المجموعات بلقاء موزمبيق.